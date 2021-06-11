شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يكشف كواليس أزمته مع المهدي سليمان: «أنا مش صغير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، كواليس أزمته مع زميله المهدي سليمان.

وقال إكرامي في تصريحات متلفزة: «تصريحات المهدي سليمان أغضبتني بشدة والعلاقة باتت رسمية بيننا رغم تقديمه اعتذاراً».

وأكمل:«شعرت أن تصريحات المهدي لا تنال مني فقط ولكن غرضها تشتيت الفريق وهدم استقرار النادي وهذا لم يعجبني على الاطلاق».

وأنهى تصريحاته نافياً حديث المهدي سليمان الخاص بوجود شرط في عقد رمضان بوجود إكرامي أساسياً في تشكيلة بيراميدز، قائلاً: «أنا مش صغير علشان ده يحصل».