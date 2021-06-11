شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «تعصب الجماهير».. إكرامي: ألغيت إعجابي بـ «سوشيال ميديا» الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برر شريف إكرامي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، سبب إلغاء اعجابه بالصفحات الخاصة بالنادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية: «حالة التعصب الشديدة التي ظهرت من الجماهير بعد أزمة رمضان صبحي مع النادي دعتني لإلغاء الإعجاب بصفحات النادي».

وأكمل تصريحاته: «انتمائي بالطبع للنادي الأهلي، ولكني لاعب في بيراميدز الاّن، ورحلت عن النادي الأحمر، وأنا مقتنع تماماً بقراري».