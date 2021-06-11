قناة الزمالك: النادي سيتحمل علاج رزاق سيسه في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد الغندور، مُقدم برنامج زملكاوي، على فضائية نادي الزمالك، إن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت أن يتحمل النادي تكاليف علاج رزاق سيسه.

وأضاف الغندور، خلال حلقة برنامجه مساء يوم أمس الخميس، قائلاً:"لديّ معلومة مؤكدة علمت بها من حسين لبيب، رئيس اللجنة التي تُدير الزمالك خلال اجتماعي معه وهي أن النادي سيتحمل تكاليف علاج رزاق سيسه في ألمانيا".

وتابع مُقدم برنامج زملكاوي:"رزاق سيسه أُصيب مع الاتحاد ورئيس مجلس إدارة النادي السكندري محمد مصيلحي أراد إجراء العملية للاعب بعدما انتهى الموسم ولكن الزمالك رفض وقرر علاج رزاق على حسابه".

وكان الاتحاد السكندري، قد أعلن في نوفمبر 2020، تمديد استعارة مهاجمه الإيفواري رزاق سيسيه من نادي الزمالك للموسم الرابع على التوالي.