الخليج 365 يكشف.. هل يستعيد الأهلي أفشة وهاني قبل مواجهة الترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بات النادي الأهلي قريباً من استعادة نجمه وصانع ألعابه محمد مجدي "أفشة" في مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس يوم 19 من الشهر الجاري.

وذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن أفشة سيشارك في التدريبات بصورة تدريجياً بداية من السبت، لكن وفقاً لبرنامج طبي صارم لتأهيل اللاعب للمشاركة في مباراة الذهاب أمام الترجي.

أفشة واصل العمل ضمن برنامجه التأهيلي وخوض التدريبات البدنية المتنوعة مثل الجري حول الملعب، ليصبح جاهزاً للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وفي نفس السياق خضع محمد هاني لفحص طبي شهد تحسن حالته بصورة كبيرة بعد إصابته في مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي بالدوحة، ليقترب كذلك اللاعب من الظهور في المباراة الثانية أمام الترجي يوم 26 يونيو الجاري.

كما حرص الجهاز الطبي على الاطمئنان على حالة طاره محمد طاهر لاعب المنتخب الأوليمبي، ليتم التأكد من استعداده للسفر مع الأهلي إلى تونس.

أما محمود متولي مدافع الفريق العائد من الإصابة فسيشارك في التدريبات الجماعية خلال أيام ليكون ضمن قائمة الفريق في لقاء الإياب بالقاهرة.

ونجح أجايي في الوصول إلى الوزن المثالي خلال فترة الراحة التي حصل عليها ليصبح لائقاً بدنياً للمشاركة مع فريقه بداية من مواجهة الترجي الأولى.