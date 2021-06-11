الوقت الإضافي يمنح الزمالك فوزاً مثيرا على الجزيرة بنصف نهائي دوري السوبر للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

وضع الزمالك قدما نحو التأهل لنهائي دوري السوبر للسلة بعد فوزاً مثيرا على الجزيرة بنتيجة 73-71، بعد اللجوء إلى وقت الإضافي بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 64-64.

وبذلك يتقدم الزمالك على الجزيرة بنتيجة 2-0، في سلسلة المواجهات بينهما في إطار مباريات نصف نهائي دوري السوبر للسلة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الجزيرة بنتيجة 20-15، ثم واصل الفريق تقدمه وأنهى الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 36-33.

وأنهى الزمالك الفترة الثالثة بنتيجة 54-51، ثم شهدت الفترة الرابعة أحداث مثيرة بين الفريقين، حيث كان الجزيرة متقدم بفارق هدفين بنتيجة 64-62، لكن الزمالك نجح في إدراك التعادل في الثواني الأخيرة بعد تسجيله نقطتين ليتعادل الفريقين بنتيجة 64-64، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وشهد الوقت الإضافي إثارة في أحداثها، حيث تقدم الزمالك قبل نهاية اللقاء عن طريق والتر هودج لتصبح النتيجة 73-71، ثم جاءت هجمة للجزيرة لكنهم لم ينجحوا في تسجيلها.

وتم مراجعة اللعبة الأخيرة من قبل الحكام بعد الرجوع إلى تفنية الفيديو لكن الحكم أشار بعدم إحتساب خطأ للاعب الجزيرة.

وستقام المباراة الثالثة بين الزمالك والجزيرة في الثامنة والنصف مساء.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة واحدة من أجل العبور إلى النهائي، بينما يحتاج الجزيرة إلى 3 مباريات للتأهل إلى المباراة النهائية.