تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة أمام سنغافورة بتصفيات كأس العالم 2022

يحل منتخب سنغافورة ضيفًا على نظيره السعودي، في ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الدور الثاني بتصفيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، و20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينيتش، في لقاء يبحث فيه الخضر عن تكرار فوزهم على سنغافورة، بعدما حققوا الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وبدأ المنتخب السعودي التصفيات بتعادل مثير مع اليمن 2-2، ثم عاد وانتصر على سنغافورة 3-0، لكنه سقط في فخ التعادل السلبي مع فلسطين 0-0، ثم حقق 3 انتصارات متتالية أمام أوزبكستان 3-2، وفلسطين 5-0، واليمن 3-0.

على الجانب الأخر، بدأ أيضا منتخب سنغافورة مشواره بتعادل مثير مع اليمن 2-2 ثم فاز على فلسطين 2-1 وخسر أمام السعودية 0-3 وأمام أوزبكستان 1-3 وفاز على اليمن 2-1 قبل أن يخسر أمام فلسطين 0-4 وأمام أوزبكستان 0-5.

وسيحقق هيرفي رونار المدير الفني للخضر، رقمًا مميزًا خلال المباراة الـ17 له مع المنتخب السعودي، بفض الشراكة مع المجري فيرينك بوشكاش، الذي قاد السعودية في 16 مباراة، ليصبح أكثر مدرب أجنبي درب السعودية.

ويحتاج المدرب الفرنسي إلى الاستمرار في منصبه 6 مباريات إضافية لدخول قائمة أكثر 10 مدربين قيادة للمنتخب عبر تاريخه.

وأكد هيرفي رونار مشاركة لاعب نادي الهلال محمد البريك في مركز الظهير الأيمن، كما اعتبر إيقاف لاعب وسط الهلال عبدالله عطيف أمرًا جيدًا لإراحته لمباراة القمة في هذه التصفيات ضد منتخب أوزبكستان.

تشكيلة السعودية أمام سنغافورة في الجولة 8

محمد العويس.

محمد البريك، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، ياسر الشهراني.

سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالإله المالكي.

سالم الدوسري، صالح الشهري، فهد المولد.