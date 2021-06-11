راموس خارج الصورة.. اسبانيا تنتظر عودة بوسكيتس قبل بداية يورو 2020

رفض مدرب منتخب اسبانيا “لويس إنريكي” استدعاء بديل للاعب خط الوسط “سيرجيو بوسكيتس” رغم إمكانية غيابه عن المباراة الافتتاحية للاروخا في يورو 2020، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويصطدم منتخب اسبانيا بنظيره السويدي يوم الإثنين المقبل 14 يونيو، على ملعب لا كارتوخا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في يورو 2020، وذلك قبل مواجهة بولندا يوم 19 يونيو، وسلوفاكيا يوم 23 من الشهر ذاته.

وأثبتت الفحوصات إصابة بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي، الذي أصبح قائدًا للفريق بعدما تم استبعاد سيرجيو راموس، وأُعيد لاعب برشلونة إلى منزله للحجر الصحي في كتالونيا بينما دخل باقي الفريق في العزلة.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس: “سأنتظره، سننتظره جميعًا. بوسكيتس لديه ميزة أنه كان أول لاعب تظهر نتيجة إيجابية ولا يزال هناك متسع من الوقت. أنا متأكد من أنه سيبقى معنا”.

وأضاف: “يمكن لأي شخص شاهد كرة القدم في السنوات الـ 12 الماضية أن يرى ما يمكن أن يساهم به سيرجيو بوسكيتس، ففي كل مرة تمر فيها الكرة يتحسن أسلوب لعبنا، فهو أحد قادة هذا الفريق”.

وعن إمكانية ضم راموس بعدما أصيب سيرجيو بوسكيتس، قال إنريكي: “لم أفكر في استدعاء سيرجيو راموس، لأن ظروفه لم تتغير منذ الإعلان عن القائمة الأولية”.