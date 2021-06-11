الامارات | تصفيات المونديال.. 10 بطاقات حائرة ومباراة مصيرية للأردن والكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات المونديال.. 10 بطاقات حائرة ومباراة مصيرية للأردن والكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد تصفيات مونديال 2022 عن قارة آسيا، اليوم، مباريات حاسمة في الجولة قبل الأخيرة للمرحلة الثانية، إذ لاتزال 10 بطاقات حائرة بين 17 منتخباً، والخاصة بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات، إذ بعد ضمان تأهل سوريا واليابان، وباعتبار قطر مستضيفة البطولة، ولن تشارك في المرحلة الثالثة، وتصدرها مجموعتها في المرحلة الثانية، سمح ذلك بـتأهل أفضل خمس ثوان، بجانب متصدري المجموعات السبع، ليتأهل 12 منتخباً للمرحلة المقبلة.

وفي أبرز مباريات اليوم يطمح العراق للحفاظ على صدارته للمجموعة الثالثة، عندما يلاقي هونغ كونغ، قبل قمة الجولة الأخيرة أمام إيران.

وستتجه الأنظار إلى المجموعة الثانية، حيث تلعب الكويت المضيفة (10 نقاط من 6 مباريات) في مواجهة حاسمة مع الأردن (13 من 6)، فيما تلتقي أستراليا المتصدرة (18 من 18) مع نيبال. ويدرك الأزرق أن عليه الفوز على النشامى، ليستعيد الوصافة قبل مباراته الأخيرة أمام تايوان. من جهته، يلتقي الأردن مع أستراليا في الجولة الختامية، ويدرك أنّ عليه الفوز على الكويت لضمان المركز الثاني.

صدارة المجموعات

1- سورية 21 نقطة (متأهل)

2- أستراليا (18)

3- العراق (14)

4- السعودية (14)

5- قطر (22- متأهل)

6- اليابان (21- متأهل)

7- فيتنام (14)

8- كوريا الجنوبية (13)

الفوز الأمل الوحيد للكويت والأردن لإبقاء أمل التأهل كأفضل الثواني.

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