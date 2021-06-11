الامارات | عموري.. مستقبل غامض بين شباب الأهلي والعين واليونان

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري.. مستقبل غامض بين شباب الأهلي والعين واليونان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مستقبل نجم المنتخب الوطني، عمر عبدالرحمن، غامضاً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما انتهى عقده مع شباب الأهلي بنهاية الموسم المنصرم، إذ أصبح أفضل لاعب في آسيا 2016 لاعباً حراً من دون نادٍ. ورغم انتهاء عقد النجم الدولي مع «فرسان دبي»، لم تتخذ شركة شباب الأهلي أي خطوة بشأن تجديد عقده، وفي الوقت نفسه لم يكشف اللاعب نفسه أو وكيل أعماله عن الوجهة المقبلة له.

وفي الوقت نفسه لم يتلقَّ أي عروض محلية، بينما كانت المفاجأة ما تداولته وسائل إعلام يونانية برغبة مدرب النصر والمنتخب السابق، الصربي يوفانوفيتش، في التعاقد مع «عموري» بداية من الموسم المقبل لينضم إلى باناثينايكوس اليوناني، بينما ترددت أنباء حول إمكانية عودته إلى فريقه السابق العين.

ويواجه عموري الاختبار الأصعب في مسيرته، خصوصاً أنه منذ رحيله عن العين في 2019 إلى الهلال السعودي، تعرّض للإصابة مرتين بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ما أسهم في قلة مشاركاته في المباريات مع الهلال ثم الجزيرة، وأخيراً رغم انضمامه إلى شباب الأهلي في الانتقالات الشتوية فبراير الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة. وخلال موسم ونصف الموسم، خاض 21 مباراة فقط مع الجزيرة، بسبب إصابات عدة تعرض لها، فضلاً عن إلغاء الدوري في الموسم الماضي بسبب جائحة «كورونا»، بينما مع بداية الموسم المنصرم الذي بدأ في أكتوبر الماضي شارك «عموري» في مباراتين فقط بداية الدوري، ثم غاب بسبب إصابة في الغضروف، قبل أن يعلن «فخر أبوظبي» الاستغناء عن خدماته وفسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وكان عموري تعرض للإصابة خلال مواجهة الجزيرة ضد الظفرة 23 أكتوبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، حيث كانت تلك المباراة هي الظهور الأخير له بقميص الجزيرة.

ويمتلك عموري في رصيده 11 بطولة حققها مع العين، وهي الدوري أربع مرات، وكأس الخليج العربي مرة واحدة، وكأس رئيس الدولة ثلاث مرات، وكأس سوبر الخليج العربي ثلاث مرات، أما البطولات الدولية فبلغ عددها اثنتين فقط، هما كأس الخليج العربي للمنتخبات تحت 23 عاماً، وكأس الخليج العربي لمنتخبات الكبار.

• لم يخض أي مباراة منذ انتقاله إلى «فرسان دبي» فبراير الماضي.

• تعرّض لإصابتين في الرباط الصليبي والغضروف منذ 2019.

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