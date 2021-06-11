الامارات | تسديدات.. خميس إسماعيل ينضم إلى زوار جزيرة ميكونوس

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. خميس إسماعيل ينضم إلى زوار جزيرة ميكونوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقضي لاعب خط وسط الوحدة، خميس إسماعيل، إجازته السنوية حالياً في جزيرة ميكونوس اليونانية، والمطلة على بحر إيجة، إذ نشر عبر حسابه في «إنستغرام» صوراً عدة له في الأماكن السياحية، التي زارها خلال الأيام الماضية، والتي كشفت عن الرونق الذي تمتاز به تلك الجزيرة. وتُعد جزيرة ميكونوس أجمل الوجهات السياحية في اليونان، وأكثرها شعبية بين السائحين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news