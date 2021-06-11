الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2021 بشأن تنظيم نادي الشارقة للصقارين.

ونصّ المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادي مختص بشؤون رياضة صيد الصقور والأنشطة الثقافية والمجتمعية يُسمى «نادي الشارقة للصقارين»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في المنطقة الوسطى بالإمارة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة النادي أن يُنشئ له فروع في بقية مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بممارسة رياضة الصيد بالصقور والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارستها، وذلك من خلال بيئة محفزة تسهم في تطويرها، والإسهام في دمج كل أفراد المجتمع، من خلال ممارسة رياضة الصيد بالصقور، وكل الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي ينظمها النادي، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة الصيد بالصقور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والإسهام في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة برياضة الصيد بالصقور في الإمارة وفق أفضل الممارسات، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانات اللازمة لممارسة وتنظيم سباقات الصيد بالصقور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news