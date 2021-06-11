الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يونيو 2021
تصفيات المونديال (آسيا)
كمبوديا - إيران 18:30
هونغ كونغ - العراق 20:30
إندونيسيا - الإمارات 20:45
ماليزيا - فيتنام 20:45
أفغانستان - عمان 21:00
الصين - المالديف 21:00
سنغافورة - السعودية 22:00
الكويت - الأردن 23:00
كأس أوروبا
إيطاليا - تركيا 23:00
كأس العراق
القوة الجوية - الكرخ 22:30
مباراة ودية
اليابان - صربيا 14:00
تونس - الجزائر 23:30
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