اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يونيو 2021

تصفيات المونديال (آسيا)

كمبوديا - إيران 18:30

هونغ كونغ - العراق 20:30

إندونيسيا - الإمارات 20:45

ماليزيا - فيتنام 20:45

أفغانستان - عمان 21:00

الصين - المالديف 21:00

سنغافورة - 22:00

الكويت - الأردن 23:00

كأس أوروبا

إيطاليا - تركيا 23:00

كأس العراق

القوة الجوية - الكرخ 22:30

مباراة ودية

اليابان - صربيا 14:00

تونس - الجزائر 23:30

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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