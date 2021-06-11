الامارات | «خطير الخالدية» يخطف لقب الوثبة من «نمرود»

شكرا لقرائتكم خبر عن «خطير الخالدية» يخطف لقب الوثبة من «نمرود» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يونيو 2021

خطف الجواد «خطير الخالدية» من غريمه القوي «نمرود»، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التحضيري» لمسافة 1600 متر، الذي أقيم أول من أمس، في مضمار سان سباستيان الإسباني.

ويأتي السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع المُلاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وأقيم السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، بمشاركة سبعة خيول، تنافست على جائزة مالية قدرها 8400 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتمكن «خطير الخالدية»، الذي سبق له الفوز مرتين بسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسباق كأس الوثبة ستاليونز، وكلاهما بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا، من خطف اللقب بإشراف إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جي سانشيز.

وجاء في المركز الثاني بفارق نصف طول «نمرود» بإشراف المدرب دايمين فاتريجات، وقيادة مايكل فورست، فيما حل في المركز الثالث «مرجان»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة سي كاديل، وسجل البطل زمناً قدره 1:47:62 دقيقة.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، و«اتصالات» الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، و«طيران الإمارات» الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود - نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

سان سباستيان Àالإمارات اليوم

قائمة الأبطال

1- خطير الخالدية.

2- نمرود.

3- مرجان.

1:47:62

دقيقة، الزمن الذي سجله «خطير الخالدية» في السباق البالغ طوله 1600 متر.

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