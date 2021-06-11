الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدات

طلب مدرّب أحد أندية الدوري من إدارة النادي سرعة إنهاء صفقتين للاعبين مواطنين طلب التعاقد معهما، بعدما نفّذ وعده للإدارة بحسم ملف اللاعبين الأجانب مبكراً، إذ يرغب المدرب في حسم الصفقات الجديدة قبل بدء فترة الإعداد في يوليو المقبل.

انتقال

رفض لاعب دولي سابق الإفصاح عن وجهته المقبلة، رغم انتهاء عقده مع فريقه الحالي، والتأكيدات الخاصة بانتقاله إلى فريق منافس، مشيراً إلى أنه يرغب في أن يعلن ناديه الجديد عن صفقة التعاقد في الوقت المناسب له وللنادي.

إقناع

وكيل أعمال مواطن أقنع مدرباً عربياً لقيادة فريق منافس في الموسم المقبل في الدرجة الأولى دون أن يأخذ موافقة إدارة النادي التي رفضت الفكرة، ما وضعه في حرج شديد.

«ناشد»

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب دبا الفجيرة السابق، ناشد عبدالقادر، أصبح قريباً من الانضمام لنادي العروبة لتمثيله في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي في صفقة مهمة لما يتمتع به اللاعب.

حارس

طلبت إدارة نادٍ محترف من حارس مرمى معروف بإنجازاته الانتظار وعدم التوقيع لأي فريق ريثما تتضح ميزانية النادي للتوقيع معه بعقد جيد، لكن الحارس لم يطمئن لذلك، فوقّع لنادٍ يلعب في الهواة لضمان موسمه المقبل.

تعاقد

يقترب لاعب دولي في أحد أندية السلة، من الانتقال إلى نادٍ منافس، في ظل انتهاء عقده مع ناديه الحالي، والقدرة على الاستفادة من قانون (30 عاماً) في لوائح اتحاد اللعبة، الذي يتيح للاعبين المواطنين حرية إبرام التعاقدات بالصورة ذاتها لنظرائهم من المحترفين الأجانب.

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