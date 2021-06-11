شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: لم أساند محمود طاهر في انتخابات الأهلي.. والنادي كان مخترق في عهده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة بنادي بيراميدز، ما تردد حول مساندته لمحمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، خلال انتخابات مجلس إدارة النادي في 2017.

وقال إكرامي في تصريحات متلفزة: «أحترم محمود طاهر وعلاقتي به كان طبيعية، ولكني لم أسانده في الانتخابات ضد محمود الخطيب».

وأكمل: «لا أحد يختلف على احترام محمود طاهر، لكن للأسف كان هناك بعض الأشخاص حوله في فترة رئاسته للنادي، هزوا من استقرار الأهلي، وجعلوه مخترق».