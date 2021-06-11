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إكرامي: لم أساند محمود طاهر في انتخابات الأهلي.. والنادي كان مخترق في عهده

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة بنادي بيراميدز، ما تردد حول مساندته لمحمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، خلال انتخابات مجلس إدارة النادي في 2017.

وقال إكرامي في تصريحات متلفزة: «أحترم محمود طاهر وعلاقتي به كان طبيعية، ولكني لم أسانده في الانتخابات ضد محمود الخطيب».

وأكمل: «لا أحد يختلف على احترام محمود طاهر، لكن للأسف كان هناك بعض الأشخاص حوله في فترة رئاسته للنادي، هزوا من استقرار الأهلي، وجعلوه مخترق».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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