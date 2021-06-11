شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستقر على بديل محمد حسن في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود عماد حمدي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، للتشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة غزل المحلة المقبلة.

فيما ينوي إيهاب جلال المدير الفني الدارويش، الاعتماد على عماد حمدي، بشكل أساسي، في مباراة غزل المحلة، ليعوض غياب محمد حسن، الذي سيغيب عن الفريق بسبب الإيقاف نتيجة تعرضه للطرد خلال مباراة الزمالك في مسابقة كأس مصر.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.