شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد الحصول على قميصه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حصوله على القميص رقم 13 بعد إعلان التونسي فرجاني ساسي رحيله، عن صفوف الفريق الأبيض.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على تويتر: «رقمي الجديد 13».

ورد فرجاني ساسي على تغريدة عواد قائلاً: «أخي»، مهنئاً إياه على قميصه الجديد مع الزمالك، والذي ارتداه التونسي على مدار 3 مواسم متتالية.

وكان ساسي أعلن رحيله عن الزمالك من خلال بيان له على حسابه الرسمي بتويتر مساء الأربعاء.