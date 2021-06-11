شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يكشف أسباب تفضيل عرض بيراميدز : «معندهمش جمهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف إكرامي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، الأسباب التي دفعته لتفضيل عرض ناديه الحالي.

وقال إكرامي في تصريحات متلفزة: «تلقيت عرضاً من الإسماعيلي، واّخر من الدوري السعودي، بعد إعلان رحيلي للأهلي، ولكن فضلت الانتقال لبيراميدز».

وأوضح: «فضلت بيراميدز لعدم وجود جمهور للنادي، بالاضافة إلى وجود خطة للنجاح وتحقيق الأهداف، كذلك حالة الاستقرار التي يعيشها النادي».

وأنهى إكرامي حديثه قائلا: «فايلر المدير الفني السابق للأهلي كان صريحا، وأبلغني من الجلسة الأولى، رفقة بعض اللاعبين الكبار صعوبة المشاركة بشكل أساسي».