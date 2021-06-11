شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطيح بظهير الأهلي السابق من الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على رحيل كريم يحيى، ظهير أيمن الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن حسام حسن، أوصى برحيل كريم يحيى، عن فريق زعيم الثغر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل تراجع المستوى الفني للاعب، وفشله في إثبات جدارته مع الفريق خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعله يستبعده من التشكيل الأساسي.

وبدأ اللاعب صاحب الـ23 عامًا في البحث عن عروض في أندية الدوري الممتاز، تمهيدًا لخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

يُذكر أن كريم يحيى، انتقل إلى صفوف زعيم الثغر في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق الأهلي، لمدة 3 سنوات في صفقة إنتقال لاعب حر، ولعب مع الفريق السكندري 6 مباريات في مسابقة الدوري، لم يحرز خلالها أي هدف وصنع هدفًا واحدًا.