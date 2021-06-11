شكرا لقرائتكم خبر عن هداف بيراميدز يبحث خوض تجربة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار لصفوف طلائع الجيش، عن خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن ناصر منسي، يبحث عن خوض تجربة جديدة في الموسم الجديد، حال عدم عودته لصفوف بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، مكتفيا بالفترة التي تواجد فيها مع صفوف طلائع الجيش، والتي استمرت لمدة موسمين.

وينتظر ناصر منسي، لنهاية الموسم الجاري، لحسم وجهته المقبلة، سواء بالإنتقال إلى أي من أندية الدوري المصري أو خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الخليجية.

يذكر أن ناصر منسي، كان قريبًا من الإنتقال لصفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن يتراجع مسؤولي القلعة البيضاء عن إتمام التعاقد معه في اللحظات الأخيرة.