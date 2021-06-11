المنتخب الأوليمبي يفوز على جنوب إفريقيا بثنائية مصطفى محمد استعدادا للأولمبياد (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب الأولمبي فوزا مستحقا على نظيره الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في أولى مباريات الفراعنة الودية استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وسجل هدفي المنتخب الأولمبي مصطفى محمد في الدقيقة 18 من رأسية، وفي الدقيقة 53 من انفراد.

ويخوض الممنتخب الوطني الأولمبي خلال الفترة الجارية معسكرًا؛ استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 في المجموعة التي تضم منتخبات إسبانيا، الأرجنتين بالإضافة إلى استراليا.

شاهد الهدفين