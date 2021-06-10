شكرا لقرائتكم خبر عن «فاران» يتسبب في صدام مبكر بين أنشلوتي ورئيس ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب موقف المدافع الفرنسي رافائيل فاران في خلاف مبكر بين المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشلوتي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

حيث رفض الفرنسي العرض المقدم من إدارة الأبيض لتمديد التعاقد بسبب عدم رضاه عن المقابل السنوي الذي تبلغ قيمته 9 ملايين يورو.

وترى إدارة ريال مدريد ضرورة الاستغناء عن فاران خاصة أن تلك الخطوة من الممكن أن توفر نحو 60 مليون يورو وذلك بحسب تقارير صحفية إسبانية.

ويرى أنشلوتي ضرورة الحفاظ على وجود الفرنسي فاران في قائمة ريال مدريد خلال الموسم المقبل ومحاولة زيادة المقابل المادي السنوي في العقد الجديد.

يذكر أن أنشلوتي أصبح مديراً فنياً لريال مدريد خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل بسبب غياب الدعم المطلوب من إدارة النادي.