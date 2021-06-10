شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من علي ماهر بشأن أحمد مسعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوي علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، الاعتماد على أحمد دعدور، حارس مرمى الفريق، بشكل أساسي، على حساب أحمد مسعود، خلال المباريات المقبلة بالدوري.

واستقر علي ماهر، على إعادة أحمد دعدور، لحراسة عرين الفريق خلال المواجهات المقبلة في الدوري، وذلك على حساب أحمد مسعود، بسبب تراجع مستوى الحارس وهو ما ظهر جليًا في مباراتي وادي دجلة وأسوان.

يُذكر أن المصرى يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها 16 يونيو الجارى، على استاد الإسكندرية، فى الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى مثلها، وتعرض للهزيمة فى 5 لقاءات، وأحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.