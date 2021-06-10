شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حجم إصابة ثنائي الأهلي في ودية منتخب مصر الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف معتمد جمال، مدرب عام منتخب مصر الأولمبي، عن حجم إصابة الثنائي أكرم توفيق وصلاح محسن، والتي تعرضا لها خلال ودية جنوب إفريقيا.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين نظيفين بملعب السويس، في مباراة شهدت إصابة لاعب الأهلي أكرم توفيق.

وقال معتمد جمال، في تصريحات تليفزيونية: «أكرم توفيق تعرض لكدمة بسيطة وكان بإمكانه إكمال المباراة ولكن شوقي غريب فضل إراحته كي لا تتفاقم الإصابة».

وعن صلاح محسن قال: «تعرض لإصابة في إحدى أصابع القدم قبل انطلاق المباراة وسيتم تحديد حجم إصابته».