شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يرد على مفاوضات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد إبراهيم عادل، صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي، على الأنباء التي ترددت حول توقيعه للنادي الأهلي.

وقال عادل خلال تصريجات تليفزيونية: «أنا لا أعلم شيئا، هذه الأمور تخص نادي بيراميدز فقط والمسألة في يدها».

وأكمل: «أنا لاعب مهمتي الاجتهاد في الملعب فقط ولكن الحديث عن مفاوضات مع أندية أخرى هي حق أصيل لنادي بيراميدز للحديث عنها لارتباطي بعقد معه».

كان إبراهيم عادل قد تألق في ودية منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره الجنوب أفريقي، والتي حسمها شباب الفراعنة بهدفين نظيفين.