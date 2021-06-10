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منتخب مصر الأولمبي يكشف موقف مصطفى محمد من المشاركة في دورة طوكيو

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف معتمد جمال، مدرب عام منتخب مصر الأولمبي عن موقف مصطفى محمد، نجم جالاتا سراي التركي، من المشاركة في دورة طوكيو الأولمبية الشهر المقبل.

وقال معتمد جمال خلال تصريحات تليفزيونية:«مصطفى محمد سيحاول اقناع مدربه فاتح تريم بالانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في طوكيو».

وأضاف: «الكابتن شوقي غريب سيتجه إلى تركيا من أجل اقناع مسئولي جالاتا سراي بالمساح لمصطفى محمد بالمشاركة في دورة طوكيو».

وأكمل: «مصطفى محمد لديه رغبة كبيرة في المشاركة بدورة طوكيو وعلاقته مميزة بمديره الفني في جالاتا سراي».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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