شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. أكثر من 30 مليون يورو في انتظار الفائز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء الجمعة بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي ستقام على 11 ملعبًا مختلفًا بـ11 دولة مختلفة، وبمشاركة 24 منتخبًا.

وستحصل جميع الفرق المشاركة في البطولة على مبلغ 9.25 مليون يورو لكل فريق نظير المشاركة في مرحلة المجموعات.

وسيحصل كل منتخب في مرحلة المجموعات على مبلغ 1.5 مليون يورو في حال تحقيق الفوز، في حين سيتم تقاسم المبلغ بين المنتخبين في حال التعادل (750 ألف يورو لكل منتخب).

وفي أدوار خروج المغلوب، سيحصل المتأهلون لدور الـ16 على مبلغ 2 مليون يورو، ويرتفع المبلغ إلى 3.25 للمنتخبات المتأهلة للدور ربع نهائي.

وستحصل الأطراف الـ4 التي ستصل إلى نصف النهائي على 5 ملايين يورو لكل منتخب.

وفي المباراة النهائية، سيحصل المنتخب الفائز على مبلغ 10 ملايين يورو، في حين سيحصل صاحب المركز الثاني على 7 ملايين يورو.