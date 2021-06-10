شكرا لقرائتكم خبر عن بينيتيز يقترب من العودة إلى الدور الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى المدرب رافا بينيتيز اتصالات من جانب عدة أندية في الدوري الإنجليزي للتفاوض حول العودة لتولى المسئولية الفنية في الموسم الجديد.

ويأتي نادي توتنهام من بين المهتمين بالتفاوض مع المدرب الإسباني نظراً لخبراته الكبيرة في البريميرليج وذلك لتعويض رحيل جوزيه مورينيو وذلك وفقاً لتقارير صحفية إنجليزية.

كما تحدثت إدارة إيفرتون مع وكيل أعمال المدرب بينيتيز حول امكانية قيادة مشروع الفريق الأزرق خلال الموسم المقبل بعد استقالة الإيطالي كارلو أنشلوتي.

ويعد رافا بينيتيز من أبرز مدربي الكرة العالمية خلال بدايات القرن الجديد وسبق له التتويج بالدوري الإسباني مع فالنسيا والفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، قبل أن يخوض تجارب غير موفقة مع ريال مدريد ونيوكاسل.