شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يسعى لشراء «سافيولا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، لشراء عمر فتحي «سافيولا» صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم من نادي انبي، بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

وتنتهي إعارة عمر سافيولا، مع نادي المقاولون ألعرب في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن المقاولون يسعى لشراء عمر سافيولا، بشكل نهائي من نادي إنبي، وذلك بناء على توصية من عماد النحاس، المدير الفني للفريق، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، دخول مسؤولي ذئاب الجبل لي مفاوضات رسمية مع إدارة إنبي، لحسم صفقة «سافيولا»، بشكل نهائي.

يذكر أن اللاعب صاحب ال27 عامًا لعب مع المقاولون 12 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدًا.