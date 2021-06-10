شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد انتظام بدر بانون في التدريبات الجماعية استعدادا لموقعة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قال إن المغربي بدر بانون مدافع الفريق، ينتظم في تدريبات الفريق خلال 48 ساعة. ويوجد بانون في معسكر منتخب بلاده للمحليين، حيث تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، معه، للاطمئنان عليه والاتفاق على موعد عودته إلى القاهرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية بالكرة وتدريبات جري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للفريق خلال الفترة الحالية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي المقبلة.