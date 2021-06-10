شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يروج للسياحة المصرية في 5 مشاهدة مثيرة .. فيديو صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، دائما صاحب مشاهدة رائعة سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، فمنذ إنتهاء الدوري الإنجليزي، ومنح محمد صلاح العطلة الصيفية، واللاعب الدولي يتحرك ما بين يومين لثلاثة على شواطئ مصر الحبيبة، تنشيطا وترويجا لحركة السياحة المصرية التى تأثرت خلال الفترة الماضية.

بدأ محمد صلاح في أول أيامه لقضاء عطلته الصيفية بنشر صور له على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، لتواجده على شاطئ مدينة العلمين الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة الماضية بتصميمات رائعة حتى أصبحت شبيه للمدن العالمية المميزة.

محمد صلاح يقود خلال عطلته الصيفية برنامجا ترويجيا عن السياحة المصرية، فبعد ظهوره على شاطئ مدينة العلمين الجديدة، لم يتوقف النجم المصري، قائد فريق ليفربول عن نشر الصور لهذا الشاطئ، بل كان يوميا ينشر صوره له سواء مع شقيقه الأصغر "ناصر"، أو محبيه، مما أطفى إثارة على صور محمد صلاح، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح، غادر منذ أيام قليلة شاطئ العملين متجها إلى ميدنة الغردقة وتجديدا شاطئ الجونة، وقبل وصوله إلى البحر الأحمر، نشر صور أثناء تواجده في محيط الأهرامات أحد أهم معالم مصر السياحية والآثرية في تاريخ مصر القديم والحديث، مما اعتبره رواد السوشيال ميديا ترويجيا جديدا لمعالم مصر القديمة.

محمد صلاح يلتقط سليفي خلال زيارته للأهرامات - أرشيفية

محمد صلاح يصل الغردقة ويلقتط العديد من الصور في مدينة الجونة التى تعد من أهم المعالم السياحية لمصر في الأونة الأخيرة خاصة بعد إقامة مهرجانات فنية على مدار العامين الماضيين. قائد المنتخب الوطني وليفربول، مجرد نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، تنهال التعلقيات والتفاعلات الإيجابية على صور النجم المصري، مما يزيد من الدعاية للسياحة المصرية بشكل إيجابي ومميز.

محمد صلاح، دائما يحرص على التقاط الصور أنثاء تواجده في البحر، وكما فعل في شاطئ مدينة العلمين الجديد، فعل أيضا منذ ساعات قليلة وأظهر شاطئ البحر الأحمر التى تتميز به المدينة الخلابة، الجونة، وهو ما أثار حفيظة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح، لم يروج للسياحة المصرية فقط هذا العام، بل كل عام وكل إجازة يستطيع أن يحصل عليها من فريقه ليفربول، يقوم النجم المصري بزيارة الشواطئ المصرية وقضاء إجازته، وفي الفيديو التالي الذي نشر العام الماضي نجد أن صلاح دائما يحاول الترويج للسياحة المصرية، خاصة وأن الفيديو يظهر أصوات لعدد من الأجانب المرددين لاسم النجم المصري الذي رد عليهم التحية.