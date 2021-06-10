شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحتفل بذوي الهمم «الأحد» بيوم رياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب يوم الأحد الموافق 13/ 6 الساعة الرابعة عصراً يوما خاصاً للاحتفال بالرياضين من ذوي الإعاقات الفكرية حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة المشرف على الكرة المهندس محمد عادل فتحي والكابتن عماد النحاس المدير الفني، الاتحاد المصري لذوي الاعاقات الذهنية.

ووضع المقاولون برنامج خاص للاحتفالية وستكون الفقرة الرئيسية مباراة مصغرة بين فريق المقاولون وفريق ذوي الهمم وتم تجهيز عدد من الجوائز والهدايا التذكارية لتوزيعها على الضيوف.