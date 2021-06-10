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المقاولون العرب يحتفل بذوي الهمم «الأحد» بيوم رياضي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب يوم الأحد الموافق 13/ 6 الساعة الرابعة عصراً يوما خاصاً للاحتفال بالرياضين من ذوي الإعاقات الفكرية حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة المشرف على الكرة المهندس محمد عادل فتحي والكابتن عماد النحاس المدير الفني، الاتحاد المصري لذوي الاعاقات الذهنية.

ووضع المقاولون برنامج خاص للاحتفالية وستكون الفقرة الرئيسية مباراة مصغرة بين فريق المقاولون وفريق ذوي الهمم وتم تجهيز عدد من الجوائز والهدايا التذكارية لتوزيعها على الضيوف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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