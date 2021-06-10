شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقترب من مدرب ريال مدريد السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة توتنهام وصلت لمرحلة متقدمة من التفاوض مع جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق إشبيلية.

ويجد مسئولي الفريق الإنجليزي في المدرب الإسباني الشخصية المناسبة لقيادة المشروع المقترح خلال منافسات الموسم المقبل.

وكان توتنهام قد فشل في الوصول إلى اتفاق مع المخضرم الإيطالي كونتي بسبب المطالبات المادية الكبيرة من مدرب إنتر ميلان السابق بالإضافة إلى خلافات حول الصفقات المحتملة.

كما رفض المدرب الأرجنتيني بوكيتنيو التخلي عن مقعده في باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل العودة إلى مهمته السابقة في قيادة توتنهام.

ويمتلك لوبيتيجي مسيرة مميزة كمدرب حيث سبق له قيادة بورتو البرتغالي والمنتخب الإسباني فضلاً عن تجربة قصيرة مع ريال مدريد.

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