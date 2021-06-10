شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020.. هل يعود الهاتريك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 13 عامًا مضت منذ أن تم تسجيل آخر هاتريك في مسابقة كأس الأمم الأوروبية، والتي من المنتظر أن تنطلق مساء يوم الجمعة في نسختها رقم 16.

ولم تعرف المسابقة لاعبًا تمكن من تسجيل الهاتريك خلال النسختين الماضيتين (2012 و2016) حتى مع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة منذ النسخة الأخيرة إلى 24 منتخبًا.

ويعود آخر هاتريك في المسابقة إلى نسخة عام 2008، عندما سجل المهاجم الإسباني دافيد فيا هاتريك لمنتخب بلاده ضد المنتخب الروسي في مرحلة المجموعات.

وبشكل عام، لم تعرف المسابقة على مدار تاريخها سوى 7 لاعبين سجلوا الهاتريك.

وكان أول من سجل هاتريك في تاريخ البطولة هو المهاجم الألماني ديتر مولر في النسخة الخامسة من المسابقة في عام 1976، عندما سجل 3 أهداف ضد منتخب يوغسلافيا.

وسجل مواطنه كلاوس ألوفس ثاني هاتريك في تاريخ المسابقة، وتحقق ذلك في النسخة السادسة في عام 1980، عندما سجل 3 أهداف ضد منتخب هولندا.

وفي نسخة عام 1984، سجل الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني الهاتريك مرتين، الأول ضد المنتخب البلجيكي، والثاني ضد منتخب يوغسلافيا، ليكون اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي سجل الهاتريك مرتين، وهو أيضًا الوحيد الذي حقق ذلك في نسخة واحدة.

وفي نسخة عام 1988، سجل الأسطورة الهولندي ماركو فان باستن الهاتريك ضد منتخب إنجلترا.

وبعد تسجيل الهاتريك في 4 نسخ متتالية، غاب الهاتريك عن اليورو لنسختين متتاليتن (1992 و1996) قبل أن يعود في نسخة عام 2000 بتسجيل سيرجيو كونسيساو لـ ثلاث أهداف ضد منتخب ألمانيا.

وسجل المهاجم الهولندي باتريك كلويفرت ثلاث أهداف ضد منتخب يوغسلافيا في نفس النسخة، لتصبح نسخة يورو 2000 هي أول نسخة تشهد تسجيل لاعبين مختلفين للهاتريك.

وغاب الهاتريك عن نسخة 2004، قبل أن يعود في نسخة عام 2008 عن طريق المهاجم الإسباني دافيد فيا.