شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وجنوب أفريقيا .. مصطفى محمد يسجل مجدداً «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل المهاجم مصطفى محمد تألقه في مباراة المنتخب الاوليمبي أمام جنوب أفريقيا ودياً، بتسجيل الهدف الثاني.

لاعب جالاتا سراي استقبل تمريرة رائعة من وسط الملعب لينفرد بحارس مرمى جنوب أفريقيا الذي لم يتمكن من التصدى لتصويبة مصطفى محمد الرائعة.

وكان مصطفى محمد استغل عرضية أحمد فتوح الرائعة من الجبهة اليسرى وحولها لهدف مميز بالرأس في الدقيقة 19.

ودخل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مباراة جنوب أفريقيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبد السلام-محمد عبد المنعم-أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل

الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.