شكرا لقرائتكم خبر سلبية عينة يورنتي بعد نتيجة إيجابية كاذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس أن نتيجة اختبار المدافع دييجو يورنتي لفيروس كورونا جاءت سلبية بعدما جاءت من قبل إيجابية، في الوقت نفسه، قال مدرب المنتخب، لويس إنريكي «نريد أن يتم تطعيم اللاعبين في أسرع وقت ممكن.

كانت هناك مؤشرات قوية بأن النتيجة الإيجابية لاختبار اللاعب الثلاثاء الماضي كاذبة، ولكن سيتم فحص اللاعب يومي الخميس (أمس) والجمعة (اليوم)».

وغادر يورنتي معسكر المنتخب ليورو 2020، الموجود خارج مدريد، ودخل الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي.

ويفتتح المنتخب الإسباني مبارياته في أمم أوروبا بمواجهة السويد في أشبيلية يوم الاثنين المقبل. ويعمل لويس إنريكي مع لاعبين في فقاعة تدريبية موازية تحسبا لتفشي الوباء في مجموعة اللاعبين الأولية لكي يكون المنتخب قادرا على خوض مبارياته.

ويعلم المدرب مخاطر تطعيم اللاعبين مع قرب انطلاق بطولة أمم أوروبا لكنه يعتقد أن الأمر يستحق المجازفة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي «في حال وجود موافقة، أريد تطعيمهم في أسرع وقت. ولكن الأمر سيزعجني ألا أكون قادرا أن أخطط مع لاعب بسبب رد فعل التطعيم».

وقال إنريكي «إنه لا يوجد أي تأكيد بأن لاعبيه سيسمح لهم بالحصول على التطعيم». وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الإسباني إن وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دياز قالت «إن عناصر الفريق سيتم تطعيمهم بلقاح فايز بيونتك، والذي يحتاج للحصول على جرعتين».