ماجوير ينتظم بتدريبات المنتخب الإنجليزي

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وكان ماجوير (28 عاما) من بين أهم نقاط الحديث قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب الإنجليزي في يورو 2020 أمام المنتخب الكرواتي.
وتعرض ماجوير لضرر في أربطة الكاحل في المباراة التي فاز بها فريقه مانشستر يونايتد على أستون فيلا يوم 9 مايو بعد أن سقط أنور الغازي عليه.
وغاب ماجوير عن بقية مباريات الموسم، بما في ذلك تواجده كبديل لم يشارك في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي خسرها مانشستر يونايتد أمام فياريال.
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