مطالبة منتخب أوكرانيا بتعديل قميصه «السياسي»

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ويحمل القميص اللونين الأصفر والأزرق، التقليديين لمنتخب أوكرانيا ويتضمن خطا أبيض يحيط بالشعار الذي يصور حدود البلاد وتضم إقليم القرم الذي ضمته روسيا لحدودها في 2014، لكن مازال المجتمع الدولي يعترف به كجزء من أوكرانيا.
وحمل القميص أيضا عبارة (المجد لأوكرانيا)، (المجد للأبطال) وهي شعارات التحية العسكرية في أوكرانيا. وأوضح يويفا أمس أنه لم يعارض وضع الخريطة أو العبارة الأولى المذكورة، معتبرا إياها بأنها عبارة عامة وغير سياسية.
لكن يويفا صنف العبارة الثانية على القميص الأوكراني بأنها سياسية، وطالب الاتحاد الأوكراني بحذفها من قميص الفريق في كأس الأمم الأوروبية.
ويبدأ منتخب أوكرانيا مشواره القاري الأحد المقبل بملاقاة هولندا ثم يواجه النمسا ومقدونيا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة.
وتلعب روسيا ضمن المجموعة الثانية حيث تستهل مشوارها بملاقاة بلجيكا يوم الاثنين قبل أن تواجه الدنمارك وفنلندا.
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