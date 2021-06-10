25 ألف مشجع بمباريات كوبنهاجن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمحت الحكومة الدنماركية بحضور عدد أكبر من الجماهير خلال المباريات التي تستضيفها العاصمة كوبنهاجن في يورو 2020.

ووافقت الحكومة على حضور 25 آلف مشجع في استاد باركن بدلا من 15 ألف و900 مشجع، علما بأن السعة الأساسية للاستاد تبلغ 38 ألف مشجع.

وتستضيف كوبنهاجن 4 مباريات في كأس الأمم الأوروبية، بواقع المباريات الثلاث للمنتخب الدنماركي في المجموعة الثانية بجانب مباراة في دور الـ16.

وأوضح الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أمس أنه بموجب قرار الحكومة فإنه لا يمكن حضور السعة الكاملة الإضافية للاستاد خلال مباراة الدنمارك أمام فنلندا غدا.

وقال رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم ياكوب ينسن «إن الاتحاد يأمل في السماح بحضور السعة الكاملة المسموح بها للاستاد خلال المواجهتين التاليتين أمام بلجيكا وروسيا.