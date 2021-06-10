دي ليخت يؤكد مشاركته مع هولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب مدافع المنتخب الهولندي لكرة القدم ماتياس دي ليخت عن ثقته في قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده أمام أوكرانيا الأحد المقبل عندما يفتتح المنتخب البرتقالي مبارياته في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) في أمستردام.

وقال لاعب يوفنتوس أمس «الأمور تتحسن في إصابتي.

لازال يتعين علي أن أنظر بشكل يومي على كيفية تفاعل الفخذ». وأضاف «ولكن المشاركة في مباراة الأحد بكل تأكيد ممكنة تماما وهذا هو هدفي».

وذكر دي ليخت (21 عاما) إنه يتطلع للمشاركة في أول بطولة كبرى في مسيرته واستبعد هؤلاء الذين يقولون إن هولندا ليست من بين المرشحين لنيل اللقب.

وأكد «تفوز بالألقاب في الملاعب وليس من الإحصاءات أو التوقعات». ويلعب المنتخب الهولندي في المجموعة الثالثة، حيث يلعب مع منتخبات النمسا ومقدونيا الشمالية بالإضافة إلى أوكرانيا.