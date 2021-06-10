شكرا لقرائتكم خبر دي ليخت يؤكد مشاركته مع هولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال لاعب يوفنتوس أمس «الأمور تتحسن في إصابتي.
لازال يتعين علي أن أنظر بشكل يومي على كيفية تفاعل الفخذ». وأضاف «ولكن المشاركة في مباراة الأحد بكل تأكيد ممكنة تماما وهذا هو هدفي».
وذكر دي ليخت (21 عاما) إنه يتطلع للمشاركة في أول بطولة كبرى في مسيرته واستبعد هؤلاء الذين يقولون إن هولندا ليست من بين المرشحين لنيل اللقب.
وأكد «تفوز بالألقاب في الملاعب وليس من الإحصاءات أو التوقعات». ويلعب المنتخب الهولندي في المجموعة الثالثة، حيث يلعب مع منتخبات النمسا ومقدونيا الشمالية بالإضافة إلى أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر دي ليخت يؤكد مشاركته مع هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.