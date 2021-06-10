شكرا لقرائتكم خبر بوستيكوجلو يتولى تدريب سيلتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومع ذلك سوف يتعين على بوستيكوجلو الانتظار لإنهاء 10 أيام في العزل الطبي الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتولى مهام منصبه في نادي سيلتك لعدة أيام.
ورحل بوستيكوجلو عن تدريب يوكوهاما اف مارينوس الياباني من أجل تدريب سيلتك.
وتولى بوستيكوجلو (55 عاما) تدريب العديد من الأندية وفاز بلقب كاس آسيا مع المنتخب الاسترالي في 2015 بجانب الصعود بالمنتخب لمونديال 2014 و2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بوستيكوجلو يتولى تدريب سيلتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.