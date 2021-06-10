بوستيكوجلو يتولى تدريب سيلتك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي سيلتك الأسكتلندي أمس تعيين إنجي بوستيكوجلو المدرب السابق لمنتخب أستراليا، في منصب المدير الفني للفريق بعقد يمتد لمدة 12 شهرا.

ومع ذلك سوف يتعين على بوستيكوجلو الانتظار لإنهاء 10 أيام في العزل الطبي الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتولى مهام منصبه في نادي سيلتك لعدة أيام.

ورحل بوستيكوجلو عن تدريب يوكوهاما اف مارينوس الياباني من أجل تدريب سيلتك.

وتولى بوستيكوجلو (55 عاما) تدريب العديد من الأندية وفاز بلقب كاس آسيا مع المنتخب الاسترالي في 2015 بجانب الصعود بالمنتخب لمونديال 2014 و2018.