بيليجريني خارج قائمة إيطاليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس أن لاعب الوسط، لورينزو بيليجريني سيغيب عن صفوف المنتخب الأول في بطولة يورو 2020 التي تنطلق اليوم بالمباراة الافتتاحية التي تجمع الآزوري بضيفه التركي في روما.

وكتب بيليجريني عبر حسابه على شبكة (انستقرام) لتبادل الصور أمس «لسوء الحظ الإصابة في الفخذ جعلت من المستحيل بالنسبة لي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية وأشعر بمرارة شديدة في هذه اللحظة».

وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي أن بيليجريني تعرض للإصابة خلال التدريبات، وتقرر في البداية أن يبقى جزءا من الفريق، لكن وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أوضحت أنه رحل عن الفريق.

ومع ذلك، أرسل اتحاد الكرة الإيطالي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للاستفسار بشأن إمكانية استبدال بيليجريني بلاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي، ومن المتوقع موافقة الاتحاد القاري على هذا الطلب.