شكرا لقرائتكم خبر بيليجريني خارج قائمة إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب بيليجريني عبر حسابه على شبكة (انستقرام) لتبادل الصور أمس «لسوء الحظ الإصابة في الفخذ جعلت من المستحيل بالنسبة لي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية وأشعر بمرارة شديدة في هذه اللحظة».
وأوضح اتحاد الكرة الإيطالي أن بيليجريني تعرض للإصابة خلال التدريبات، وتقرر في البداية أن يبقى جزءا من الفريق، لكن وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أوضحت أنه رحل عن الفريق.
ومع ذلك، أرسل اتحاد الكرة الإيطالي إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للاستفسار بشأن إمكانية استبدال بيليجريني بلاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي، ومن المتوقع موافقة الاتحاد القاري على هذا الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر بيليجريني خارج قائمة إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.