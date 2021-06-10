مدن واستادات يورو 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) في 11 مدينة مختلفة بأنحاء القارة الأوروبية من بينها العاصمة البريطانية لندن التي تستضيف فعاليات الدورين قبل النهائي والنهائي. ملاعب البطولة: يوهان كرويف آرينا (أمستردام) • افتتح في 1996 • تبلغ سعته 55 ألف مقعد. • يستضيف مباريات المنتخب الهولندي بالمجموعة الثالثة ومباراة واحدة بدور الـ16. باكو (أذربيجان) • تبلغ سعته 68 ألفا و700 مقعد. • يستضيف مباريات منتخب أذربيجان ومباراة بدور الثمانية. لا كارتوخا (أشبيلية) • تبلغ سعته 60 ألف مقعد. • يستضيف مباريات المنتخب الإسباني ومباراة بدور الـ16. • سيسمح بحضور 30 % فقط من سعة المدرجات. أرينا ناشيونالا (بوخارست) • يستضيف 3 مباريات بالمجموعة الثالثة ومباراة بدور الـ16 دون مشاركة رومانيا. • تبلغ سعته 55 ألف مقعد ويتميز بوجود سقف متحرك. • سيقتصر الحضور على 25 % من سعة المدرجات. فيرنك بوشكاش (بودابست) • يستضيف 3 مباريات بالمجموعة السادسة ومباراة بدور الـ16. • تبلغ سعته 68 ألف مقعد. • يحتضن مباراتين للمنتخب المجري في الدور الأول. باركن (كوبنهاجن) • يستضيف مباريات المنتخب الدنماركي ومباراة بدور الـ16. • تبلغ سعته 38 ألف مقعد. هامبدن بارك (جلاسجو) • يستضيف 3 مباريات للمنتخب. الأسكتلندي بالدور الأول وواحدة بدور الـ16. • تبلغ سعته 52 ألف مقعد. ويمبلي (لندن) • يستضيف الدورين قبل النهائي والنهائي و3 مباريات بدور المجموعات ومباراة بدور الـ16. • تبلغ سعته 90 ألف مقعد. • يحتضن جميع مباريات المنتخب الإنجليزي بدور المجموعات. • تشهد مباريات الدورين النهائيين زيادة في الحضور الجماهيري عن نسبة الـ25 % المقررة بالدور الأول ودور الـ16. ميونخ (ألمانيا) • يستضيف المباريات الثلاث للمنتخب الألماني في المجموعة السادسة ومباراة بدور الثمانية. روما (إيطاليا) • تبلغ سعته 72 ألفا و500 مقعد. • يحتضن مباريات المنتخب الإيطالي بالدور الأول ومباراة بدور الثمانية. سان بطرسبرج (روسيا) • يحتضن مباراتين للمنتخب الروسي. • يستضيف 6 مباريات في المجموعتين الثانية والخامسة ومباراة بدور الثمانية.

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