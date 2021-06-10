شكرا لقرائتكم خبر هيرفي: ليس بالضرورة أن يسجل الشهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يبد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول هيرفي رينارد انزعاجا لعزوف المهاجمين عن التسجيل في المباراة الماضية أمام منتخب اليمن في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، رغم أن الأخضر أنهى المباراة لصحاله بثلاثية نظيفة.

وقال «أجمل ما في كرة القدم إحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات، فقد كان المهاجم صالح الشهري حاضرا في مباراة اليمن من خلال صناعته للهدف الذي أحرزه زميله فهد المولد، كما أنه كان حاضرا في مباراة فلسطين بهدفين، فليس مهما من يسجل، المهم أن يسجل الفريق».

وقال هيرفي في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة اليوم أمام سنغافورة «نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مما يجعل هذه المرحلة أكثر أهمية فالمنافسة لم تنته بعد؛ لذا يجب علينا أن نحافظ على إصرارنا والاستمرارية بنفس المستوى لتحقيق الهدف بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022».

وعن غياب لاعب خط الوسط عبدالله عطيف عن المواجهة، قال «فرصة جيدة أن يكون موقوفا ليتمكن من أخذ قسط من الراحة؛ ليكون في كامل جاهزيته في المباراة الأخيرة من المرحلة الحالية، وبطبيعة الحال لدينا خطة لتدوير بعض اللاعبين ولكوننا في نهاية الموسم الرياضي فمن المهم إدارة الأمر بشكل جيد، فلدينا لاعبون بجودة اللاعب الأساسي لذا غياب عطيف لن يكون مؤثرا».

وتحدث هيرفي عن تنوع الخيارات قائلا «أمر جيد للغاية أن يكون لديك خيارات متعددة للاعبين في المركز نفسه، الأمر الذي ينعكس إيجابا في خياراتنا».