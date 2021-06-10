شكرا لقرائتكم خبر ضمك يحكم قبضته على وصيف الهدافين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع في الإبقاء على هداف الفريق، المهاجم الأرجنتيني إيميليو زيلايا موسمين آخرين، رغم العروض العديدة التي خطبت ود اللاعب بعد نجاحه الكبير مع فريقه في الموسم الماضي والذي توجه بالحصول على وصافة هدافي دوري المحترفين برصيد 19 هدفا خلف الهداف، مهاجم الهلال الفرنسي بافتيميمبي قوميز (24 هدفا).

كما سجل زيلايا في الموسم قبل الماضي مع ضمك أيضا، 13 هدفا.

وأعلنت إدارة ضمك أمس الاتفاق الرسمي مع اللاعب على التجديد موسما إضافيا باعتبار أن اللاعب كان يرتبط بعقد مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث عمل النادي على تحسين العقد من خلال إضافة مزايا أخرى بجانب رفع القيمة المالية.

وأوضح رئيس النادي صالح أبو نخاع لـ»مكة» أن رغبة اللاعب وارتياحه في ضمك لعبا دورا كبيرا في إنهاء المفاوضات والوصول إلى تجديد عقده موسما إضافيا لينتهي بنهاية عام 2023.

وأضاف «هناك عروض عديدة وصلت للاعب من أندية محلية وخليجية، خاصة من قطر والإمارات، إلا أن زيلايا كان شفافا معنا وأطلعنا على كافة الاتصالات والرسائل التي كانت تصل إليه من وكلاء لاعبين محليين وأجانب، ولكن وبكل وضوح أسهمت رغبة اللاعب في الاستمرار بالدوري السعودي من خلال تمثيل ضمك في تسهيل المفاوضات ومن ثم تمديد عقده، كما أن النادي وجماهيره ومجلس الإدارة والجهاز الفني، راضون كل الرضا عن المستويات المتميزة التي ظهر بها اللاعب مع الفريق في الموسمين الماضيين».

وأكد أبو نخاع بأن حسن التعامل واحترافية العمل في إدارة ضمك كان لهما دور بارز في ارتياح اللاعب وأسرته مما سهل من عملية إتمام المفاوضات، كما أننا قدرنا قيمة اللاعب الفنية وحرصنا على تحسين عقده.

وحول نية الإدارة في بيع عقد اللاعب حال تلقي إدارة النادي عرضا مغريا من ناد محلي أو من خارج المملكة العربية السعودية، قال «إذا ما وصل للنادي عرض مفيد ماديا فلن نمانع في إعارة اللاعب أو بيع عقده على أن يتم ذك بموافقة اللاعب نفسه».

وعن مستقبل لاعب الوسط، الكرواتي دوماغوج أنتوليتش واستمراره مع الفريق من عدمه، قال «المفاوضات اقتربت من الحسم مع اللاعب بنسبة 80%، فهو قريب جدا من الاستمرار معنا».

وأضاف «الكرواتي أنتوليتش أيضا قيمة عالية، بل كان من أفضل العناصر الأجنبية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقدم أداء متميزا، ولذلك حرصنا على استمراره مع الفريق موسما آخر».

وتابع «تحدثنا مع اللاعب وكانت له مطالبات مالية مقابل تجديد العقد، ومن جانبنا سنحرص بالتأكيد على بقائه للمحافظة على استقرار الفريق في الموسم المقبل وفق الاستراتيجية المالية التي نعمل على ضوئها، بالإضافة إلى أن اللاعب يحظى بتأييد ومطالبة من المدير الفني، الكرواتي ريزتش باستمراره بعد أن جددنا عقد الأخير».

زيلايا في الموسم الماضي:

