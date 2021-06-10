جدة تستقبل فرق آسيوية اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الفرق المشاركة في البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال والمؤهلة لبطولة العالم للأندية (سوبر جلوب 2021) في التوافد لمدينة جدة.

وينظم البطولة نادي الوحدة في الفترة من 12-21 يونيو بمشاركة 11 فريقا على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكان فريقا مس كيرمان وشاهد كازرون الإيرانيان أول الواصلين لمقر سكن الوفود أمس، حيث خضع أفرادهما إلى فحص PCR من قبل اللجنة الطبية للبطولة تطبيقا للبرتوكولات الطبية، فيما ستخضع كافة فرق البطولة للفحص بجانب دخولها (فقاعة طبية) لحين نهاية البطولة.

كما لحق بالواصلين، بعثة الكويت الكويتي والقطن اليمني، حيث خضعا أيضا إلى مسحات طبية، فيما دخل ممثلا السعودية في البطولة، الوحدة ومضر مقر السكن بعد السادسة من مساء أمس على أن تصل بقية الفرق في أوقات متفاوتة.

وقسمت الفرق على مجموعتين، ضمت الأولى: مضر، العربي القطري، شاهد كازرون الإيراني، السالمية الكويتي، النجمة البحريني.

وضمت المجموعة الثانية: الوحدة السعودي، أوزبك الأوزباكستاني، القطن اليمني، مس كيرمان الإيراني، الدحيل القطري، الكويت الكويتي، وتلعب البطولة بنظام جمع النقاط، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة ويتواجهان في مباريات نصف النهائي من مباراة واحدة، وتلعب بقية الأندية الدور الرئيس لتحديد المراكز من الخامس وحتى الـ11.