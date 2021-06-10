شكرا لقرائتكم خبر الأخضر يهدد سنغافورة بسيرك أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى تحقيق فوز جديد في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العام 2022 في قطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين، عندما يواجه منتخب سنغافورة في التاسعة مساء على ملعب مرسول بارك في إطار لقاءات المجموعة الرابعة التي تقام بالرياض.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضا اليمن مع أوزبكستان على استاد الملك فهد الدولي.

وسيعمل الأخضر على مواصلة نتائجه القوية، بعد أن حصد ثلاثة انتصارات متتالية، كما أنه يبحث عن حسم تأهله رسميا عن المجموعة للمرحلة المقبلة، حيث تكفيه نقطة وحيد لذلك ليحوض مواجهته الأخيرة أمام أوزبكستان بعيدا عن أي حسابات مزعجة.

في المقابل فإن المنتخب السنغافوري يسعى للظهور بصورة أفضل بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين أمام فلسطين وأوزبكستان، حيث تلقت شباكه 9 أهداف.

ولا تبدو مهمة الأخضر صعبة في ظل الفوارق الفنية بين المنتخبين، حيث أن آخر تصنيف دولي، أظهر المنتخب السعودي في المرتبة الـ 65، فيم حل المنتخب السنغافوري في المركز الـ159.إضافة إلى أن لقاء الذهاب انتهى بثلاثية نظيفة للأخضر خلال المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

• فاز الأخضر في مباراته الماضية على اليمن 3 /0.

• يحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

• خسر المنتخب السنغافوري مباراته الماضية أمام نظيره الفلسطيني 0 /4.

• يحتل منتخب سنغافورة المركز الثالث بالتساوي مع فلسطين، حيث أن لكل منهما 7 نقاط من 7 مباريات، فيما تأتي أوزبكستان ثانية برصيد 12 نقطة، واليمن رابعة بخمس نقاط.

• تقام الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 15 يونيو، حيث يلتقي الأخضر مع أوزبكستان، وفلسطين مع اليمن.

• يتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني.

• يتأهل أوائل المجموعات وأفضل 4 منتخبات في المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين أيضا.

• 8 مواجهات جمعت المنتخبين في أوقات سابقة 5 منها تجارب، كسب الأخضر 7 منها، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

• سجل الأخضر21 هدفا في مرمى سنغافورة، فيما تلقى منه هدفين فقط.

• منذ مشاركته بتصفيات آسيا للمونديال، كسب الأخضر 21 مباراة لعبها يوم الجمعة وتعادل في 7 وخسر 5 مواجهات.

الأخضر في الجولات الماضية:

تعادل مع اليمن 2/2

فاز على سنغافورة 3/ 0

تعادل مع فلسطين 0/0

فاز على أوزبكستان 3/ 2

فاز على فلسطين 5 /0

فاز على اليمن 3/ 0

سنغافورة في الجولات الماضية:

تعادل مع اليمن 2/ 2

فاز على فلسطين 2/ 1

خسر أمام السعودية 0/ 3

خسر أمام أوزبكستان . 1 /3

فاز على اليمن 2/ 1

خسر أمام فلسطين 0/ 4

خسر أمام أوزبكستان 0/ 5