شكرا لقرائتكم خبر اعتماد مشاركة 3 أجانب بممتاز الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الاتحاد السعودي للكرة الطائرة برئاسة خالد الزغيبي مشاركة 3 أجانب مع كل فريق خلال الدوري الممتاز الذي ينطلق في التاسع من سبتمبر المقبل.

كما قرر الاتحاد إلغاء مشاركة اللاعب الأجنبي بدوري الأولى بدءا من الموسم بعد المقبل، مع تقليص عدد فرقه إلى 8 فرق فقط بهبوط 4 فرق الموسم المقبل.

واستعرض المجلس نتائج المرحلة الأولى من مهرجانات البراعم، موصيا باستمرارها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية بتشكيل لجنة لدراسة وصياغة لوائح الاتحاد والانضباط والاستئناف واللاعب الأجنبي والإعارات والانتقال الحر للاعب السعودي، إضافة لشروط مسابقات الاتحاد، على أن تكون هذه اللوائح جاهزة قبل انطلاقة الموسم.

وناقش المجلس برنامج إدارة المنتخبات.

وعلى ضوء التوصيات المقدمة من لجنة المنتخبات ، قرر الاتحاد أن يلعب دوري الناشئين والشباب بشكل أسبوعي، بدلا من النظام السابق. كما أقر المجلس برنامج الرياضة النسائية، ومنها إقامة بطولة مفتوحة للسيدات بجامعة الأميرة نورة خلال شهر أغسطس المقبل.