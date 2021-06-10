كارتيرون: أسعى للتتويج بالدوري والكأس.. والاستمرار على الصدارة قبل التوقف المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إنه يسعى للفوز ببطولتي الدوري والكأس مع الفريق في الموسم الحالي، بعدما سبق وفاز من قبل مع القلعة البيضاء ببطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المحلي.

وأشار كارتيرون في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للزمالك، إلى أنه يسعى للفوز في الثلاث مباريات المقبلة في الدوري قبل فترة التوقف الطويلة للفريق للاستمرار في صدارة جدول الدوري، :"نسعى للتتويج ببطولة الكأس لأنها مهمة للفريق".

وأوضح المدير الفني الفرنسي للزمالك، أن جماهير ناديه لديها شغف بالزمالك، مشددًا على أن الاستمرارية في تحقيق الانتصارات بالدوري مهم للغاية للتتويج باللقب.

وأتم المدير الفني للزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أنه يعتمد في عمله على برامج تحليل الأداء، مؤكدًا أن متوسط الأداء الحالي للاعبين أفضل من الجيل الحاصل على الدوري في أخر نسخة للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.