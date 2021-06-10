كرة يد.. الزمالك يضم نجم منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة:- الخليج 365

تعاقد الزمالك مع سيف الدرع لاعب نادي هليبوليس ومنتخب مصر لكرة اليد في صفقة إنتقال حر.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في ضم نجم منتخب مصر لكرة اليد، والذي يعد أحد العناصر الواعدة في كرة اليد المصرية.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه للزمالك مساء اليوم بمقر النادي في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس النادي والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي وطارق جبريل المدير المالي وعمرو أدهم عضو اللجنة والكابتن خالد فتحي المشرف العام على اللعبة بالنادي.

وجاء انتقال اللاعب لصفوف الفريق في ظل سياسة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في توفير الدعم للفريق.

يذكر أن سيف الدرع هو شقيق يحيى الدرع لاعب الفريق الحالي، كما أنه من اللاعيبة التي شاركت مع منتخب مصر في تحقيق المركز السابع بمونديال اليد الذي أقيم في مصر يناير الماضي.